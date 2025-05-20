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Без тебя жизнь немыслима: Анна Пересильд призналась в чувствах, но не назвала имени

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

16-летняя Анна Пересильд, дочь актрисы Юлии Пересильд, отметила день рождения откровенным постом в соцсетях.

Анна Пересильд
Фото: YouTube канал Slovopachana by Скриншот видео YouTube канала Slovopachana, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

В честь праздника девушка не только подвела итоги, но и призналась в любви, которая, по её словам, "кардинально изменила жизнь".

"В этом году появился человек, благодаря которому я поняла, что такое настоящие чувства. Ты всегда рядом и любишь меня по-особенному. Без тебя жизнь немыслима", — написала Анна, не раскрывая имени избранника.

Она также подчеркнула, что верит: "любовь спасёт всех", а сама с рождения окружена теплом семьи.

Особые слова девушка адресовала матери. "Спасибо, что подарила мне жизнь и самую прекрасную её главу. Ты — моё счастье", — поделилась Анна. Не забыла она и об отце, сестре, бабушке с дедушкой.

Ранее Анна Пересильд назвала предательство "непацанским поступком", намекая на болезненный разрыв отношений с Ярославом Могильниковым.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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