Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без тебя жизнь немыслима: Анна Пересильд призналась в чувствах, но не назвала имени
Длинные волосы за месяц? Эти методы изменят вашу жизнь
ЗИЛ-130: гордость СССР и катализатор глухоты
Невидимый долг, видимые проблемы: что скрывается за неуплатой штрафов
С кем кошке лучше — с молодым или пожилым хозяином? Ответ удивит
Онкология начинается с пота и усталости: 5 признаков, которые появляются только ночью
Почему картофель не вернётся к прежним ценам: прогнозы по любимому продукту россиян
Переживаете, что не пролили? Элементарная проверка почвы, которая спасёт ваш урожай
Не стареет, не надоедает: идеальная база для любого интерьера

Пора взрослеть: Пригожин раскрыл, почему перестал помогать наследникам

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иосиф Пригожин, известный продюсер, объявил, что прекращает финансово поддерживать взрослых детей — дочь Данаю и сына Дмитрия от первого брака.

Иосиф Пригожин
Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Иосиф Пригожин

В программе "Светская хроника" медиаменеджер отметил, что настал тот момент, когда наследники должны его содержать.

"Я не дойная корова! Они жалуются, но у них есть квартиры, дача, земля. Хватит ныть — пора самим зарабатывать", — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что дал наследникам всё для старта: оплатил престижное образование, передал недвижимость и долгие годы помогал деньгами. "Сейчас попросили — снова дал. Но пора взрослеть. Готов советом помочь, но не рублём", — добавил он.

При этом Пригожин не исключил, что двери его дома всегда открыты для детей.

Ранее стало известно, что картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
10 кошек, которые любят человека, как собаки
Домашние животные
10 кошек, которые любят человека, как собаки Аудио 
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Садоводство, цветоводство
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Без тебя жизнь немыслима: Анна Пересильд призналась в чувствах, но не назвала имени
Длинные волосы за месяц? Эти методы изменят вашу жизнь
ЗИЛ-130: гордость СССР и катализатор глухоты
Невидимый долг, видимые проблемы: что скрывается за неуплатой штрафов
С кем кошке лучше — с молодым или пожилым хозяином? Ответ удивит
Онкология начинается с пота и усталости: 5 признаков, которые появляются только ночью
Почему картофель не вернётся к прежним ценам: прогнозы по любимому продукту россиян
Переживаете, что не пролили? Элементарная проверка почвы, которая спасёт ваш урожай
Не стареет, не надоедает: идеальная база для любого интерьера
Пора взрослеть: Пригожин раскрыл, почему перестал помогать наследникам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.