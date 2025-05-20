Пора взрослеть: Пригожин раскрыл, почему перестал помогать наследникам

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Иосиф Пригожин, известный продюсер, объявил, что прекращает финансово поддерживать взрослых детей — дочь Данаю и сына Дмитрия от первого брака.

Фото: wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Иосиф Пригожин

В программе "Светская хроника" медиаменеджер отметил, что настал тот момент, когда наследники должны его содержать.

"Я не дойная корова! Они жалуются, но у них есть квартиры, дача, земля. Хватит ныть — пора самим зарабатывать", — заявил Пригожин.

Продюсер подчеркнул, что дал наследникам всё для старта: оплатил престижное образование, передал недвижимость и долгие годы помогал деньгами. "Сейчас попросили — снова дал. Но пора взрослеть. Готов советом помочь, но не рублём", — добавил он.

При этом Пригожин не исключил, что двери его дома всегда открыты для детей.

Ранее стало известно, что картину Паши Техника купили за 10 млн рублей.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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