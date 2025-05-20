Загадка происхождения дочери Лолиты: в Сети обсуждают слухи об удочерении

Певица Лолита стала объектом слухов об отсутствии родственной связи с дочерью. В Сети утверждают, что исполнительница взяла малышку из дома малютки.
Telegram-канал Admin. Anshlak обратил внимание на слухи о том, что дочь артистки Ева, рождённая во время брака с Александром Цекало, могла быть удочерена.
В публикации приведены скриншоты комментариев, где пользователи настаивают: Лолита не рожала девочку, а взяла её из дома малютки в Клину.
"Информация 100%: моя сестра работала там медсестрой", — заявила одна из участниц обсуждения.
Однако доказательств удочерения нет, а сама певица ранее лишь подчёркивала, что Цекало не является биологическим отцом ребёнка.
Ранее Диана Гурцкая посетила могилу мужа в годовщину его смерти.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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