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Звезда "Гарри Поттера" пожалела, что создала аккаунт на OnlyFans

1:03
Шоу-бизнес

Актриса Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, объяснила, почему создание аккаунта на OnlyFans стало для неё ошибкой.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

37-летняя Джесси Кейв, известная по роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, выразила сожаление о создании аккаунта на платформе OnlyFans, где многие публикуют контент категории 18+.

Актриса не размещала откровенные материалы, а выкладывала видео с демонстрацией своих волос, но всё равно испытывает чувство стыда.

Кейв призналась, что не сумела реализоваться как актриса или писательница.

Джесси Кейв также отметила, что её отталкивает поведение пользователей платформы OnlyFans, так как ей приходит много непристойных сообщений и непрошеных фотографий интимного характера.

Джесси Кейв — британская актриса, прославившаяся ролями в "Гарри Поттере" и "Чёрном зеркале". Она замужем за комиком Альфи Брауном, у них трое детей. 

Уточнения

«Га́рри По́ттер» (англ  «Harry Potter») — серия романов, написанная британской писательницей Дж. К. Роулинг. Книги представляют собой хронику приключений юного волшебника Гарри Поттера, а также его друзей Рона Уизли и Гермионы Грейнджер, обучающихся в школе чародейства и волшебства Хогвартс.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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