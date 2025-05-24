Отрицательная внешность: Садальский раскритиковал картину Леонардо да Винчи Джаконда

Станислав Садальский объяснил, чем ему не нравится легендарное полотно художника Леонардо да Винчи "Джаконда".

Фото: commons.wikimedia.org by Shakko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зал Карла Брюллова в Третьяковской галерее

Станислав Садальский привёл слова философа Алексея Лосева, который заявлял, что Джаконда с картины Леонардо да Винчи вовсе не улыбается. Он охарактеризовал ей лицо как "хищную физиономию" с холодными глазами.

Лосев не считал полотно вершиной эпохи Ренессанса.

Садальский присоединился к мнению знатока живописи.

"Я с ним солидарен — кроме фантастического мастерства Леонардо, никакой веками неразгаданной загадочности в Джоконде не нахожу. Тревожная, отрицательная внешность", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Ранее режиссёр Сарик Андреасян раскритиковал кинокартины Андрея Тарковского.

Уточнения

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель.



«Мо́на Ли́за» или «Джоко́нда» (итал. Mona Lisa, La Gioconda, полное название — «Портре́т госпожи́ Ли́зы дель Джоко́ндо», итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo) — картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи.



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