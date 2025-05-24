Отрицательная внешность: Садальский раскритиковал картину Леонардо да Винчи Джаконда

Станислав Садальский объяснил, чем ему не нравится легендарное полотно художника Леонардо да Винчи "Джаконда".
Станислав Садальский привёл слова философа Алексея Лосева, который заявлял, что Джаконда с картины Леонардо да Винчи вовсе не улыбается. Он охарактеризовал ей лицо как "хищную физиономию" с холодными глазами.
Лосев не считал полотно вершиной эпохи Ренессанса.
Садальский присоединился к мнению знатока живописи.
"Я с ним солидарен — кроме фантастического мастерства Леонардо, никакой веками неразгаданной загадочности в Джоконде не нахожу. Тревожная, отрицательная внешность", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
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Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи (итал. Leonardo di ser Piero da Vinci; 15 апреля 1452, селение Анкиано, около городка Винчи, близ Флоренции — 2 мая 1519, замок Кло-Люсе, близ Амбуаза, Турень, Франция) — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель.
«Мо́на Ли́за» или «Джоко́нда» (итал. Mona Lisa, La Gioconda, полное название — «Портре́т госпожи́ Ли́зы дель Джоко́ндо», итал. Ritratto di Monna Lisa del Giocondo) — картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи.
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