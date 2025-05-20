Агата Муцениеце и Пётр Дранга готовятся к закрытой свадьбе: тайное торжество за границей?

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Агата Муцениеце и Пётр Дранга активно готовятся к свадьбе, однако детали предстоящего торжества остаются тайной.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агата Муцениеце

По информации продюсера Сергея Дворцова, мероприятие будет закрытым — в отличие от грандиозной свадьбы дочери Анастасии Волочковой, на которую приглашали СМИ.

"Праздник только для своих. Никаких сотен гостей — только самые близкие. Но формат обещает быть необычным", — подчеркнул Дворцов в разговоре с Woman.ru.

В звёздных кругах ходят слухи, что пара может выбрать экзотическую локацию за границей. Точное место пока не раскрывается, но известно, что актриса и музыкант рассматривают несколько оригинальных вариантов.

Ранее стало известно, как Мария Погребняк реагирует на новые романы бывшего мужа.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер.



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