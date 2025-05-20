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Евровидение-2025: все с нетерпением ждут скандальную песню с очень и очень неприличными словами

3:43
Шоу-бизнес

"Евровидение-2025", которое должно состояться в швейцарском Базеле, обещает быть самым разнообразным по звучанию и тематике конкурсом за последние годы.

Микрофон
Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Микрофон

Главной музыкальной тенденцией стало увеличение числа песен на национальных языках: в этом году 23 композиции написаны не на английском языке, что на 13% больше, чем в 2024 году. Из них 17 исполнены полностью на родном языке участников — прирост на 14%.

Такой сдвиг в сторону лингвистического и культурного разнообразия ощущается сразу.

Одним из самых громких скандалов в этом году станет мальтийская песня «Serving» в исполнении Мирианы Конте. Изначально песня называлась «Serving Kant».

«Kant» — мальтийское слово, означающее «петь», но произносится оно так же, как известное английское ругательство cunt, буквальный перевод которого на русский из-за цензуры здесь невозможен, но вполне понятен.

Это намёк на идиому из культуры танцев чернокожих геев, ставшей популярной благодаря таким шоу, как «Rupaul’s Drag Race» etc. Типа "мужчинки" (содомиты) делают нечто в очень женственной манере.

Несмотря на провокационное звучание, которое многие зрители сочтут оскорбительным, мальтийская телекомпания PBS решительно отстаивает право Конте петь на родном мальтийском языке.

Ханжи из Би-би-си пожаловалась, что не могут транслировать песню с матерными словами. Впоследствии Европейский вещательный союз заставил Мальту изменить текст, хотя не удивляйтесь, если услышите, как зрители в зале подсказывают недостающее слово.

Нидерланды впервые представляют песню на французском, а не на голландском языке, как дань уважения к конголезским корням исполнителя песни "C'est la vie" ("Это жизнь") некоего чернокожего Клода Киамбе.

В настоящее время фаворитом конкурса является шведская группа KAJ с песней Bara Bada Bastu, или «Давай сходим в сауну» (по-нашему "Идите в баню!"). Участники группы KAJ родом из Финляндии, где сауна является неотъемлемой частью культуры.

Ирландия экспериментирует с жанром спекулятивной фантастики в треке "Вечеринка с лайкой", а Эстония оказалась в центре критики за ироничную песню о кофе — "Espresso Macchiato" рэпера Томми Кэша, якобы высмеивающую итальянскую культуру.

Сенатор от Италии даже выпустил листовку с надписью: «Тот, кто оскорбляет Италию, не должен участвовать в Евровидении».

В этом году над 37 песнями работали 134 автора, и в 30 случаях сам исполнитель участвовал в создании текста или музыки. Рекорд принадлежит армянской песне "Выживший", в написании которой участвовали 10 человек.

Некоторые песни несут личный смысл. Француз Луан в композиции "Maman" ("Мама") выражает благодарность матери, а итальянец Лука Корси в "Volevo Essere un Duro) вспоминает детство.

Австрийская песня "Wasted Love" уже названа фаворитом у букмекеров.

Евровидение-2025 не просто музыкальный конкурс, а отражение многоязычия, личных историй и культурных кодов Европы. Он стал площадкой, где находят своё звучание как традиции, так и эксперименты.

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union). Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

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Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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