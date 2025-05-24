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Квартира сибарита: Александр Васильев похвастался интерьером своего парижского жилья

0:51
Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев считает предметом для гордости свою парижскую квартиру.

Квартира эксперта моды Александра Васильева
Фото: Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman
Квартира эксперта моды Александра Васильева

Александр Васильев похвастался тем, что его квартира в Париже привлекала фоторепортёров, которые делали о его жилье публикации в книгах и глянцевых изданиях.

Он поведал, что в своей квартире во франции живёт уже 33 года. Он охарактеризовал свои апартаменты словами — драгоценная шкатулка 19 века и фотогеничная машина времени.

Эксперт моды опубликовал фото интерьеров своего жилья, в котором много предметов искусства — старинных портретов и предметов антиквариата.

Себя он назвал сибаритом.

Ранее Александр Васильев рассказал, что купил недвижимость за рубежом за копейки.

Уточнения

Сибари́т (др.-греч. Σῠβᾰρίτης, по названию древнегреческой колонии Сибарис, прославившейся богатством и роскошью) — праздный, избалованный роскошью человек. В широком смысле, человек, живущий в роскоши, удовольствиях и праздности и/или любящий их.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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