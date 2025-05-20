Оксана Самойлова высмеяла помешательство звёзд на игрушках для сумок Лабубу

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова не разделила с коллегами по шоу-бизнесу ажиотажа вокруг игрушек Лабубу, которыми обвешивают сумки.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Российские звёзды поддались тренду и скупают разноцветные китайские игрушки Лабубу. Они служат украшениями для сумок.

Многодетная мать Оксана Самойлова раскритиковала всеобщее помешательство. Ей совсем пришёлся не по душе всеобщий тренд.

"Я пытаюсь понять — я типа ненормальная?" — выразила свою свою точку зрения блогер.

Супругу рэпера Джигана смущает именно то, что она равнодушна к данной моде, которой поддались очень многие.

"За ними еще гоняться надо прикиньте! Чтобы повесить на сумку игрушку, нужно разорвать себе … в её поисках, ещё и они стоят не 2 копейки", — объяснила свою позицию Оксана.

Не удержались от соблазна последовать мейнстриму — Ксения Бородина, Алёна Водонаева, Татьяна Брухунова и Марина Кравец.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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