Оксана Самойлова высмеяла помешательство звёзд на игрушках для сумок Лабубу

Блогер Оксана Самойлова не разделила с коллегами по шоу-бизнесу ажиотажа вокруг игрушек Лабубу, которыми обвешивают сумки.
Российские звёзды поддались тренду и скупают разноцветные китайские игрушки Лабубу. Они служат украшениями для сумок.
Многодетная мать Оксана Самойлова раскритиковала всеобщее помешательство. Ей совсем пришёлся не по душе всеобщий тренд.
"Я пытаюсь понять — я типа ненормальная?" — выразила свою свою точку зрения блогер.
Супругу рэпера Джигана смущает именно то, что она равнодушна к данной моде, которой поддались очень многие.
"За ними еще гоняться надо прикиньте! Чтобы повесить на сумку игрушку, нужно разорвать себе … в её поисках, ещё и они стоят не 2 копейки", — объяснила свою позицию Оксана.
Не удержались от соблазна последовать мейнстриму — Ксения Бородина, Алёна Водонаева, Татьяна Брухунова и Марина Кравец.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.