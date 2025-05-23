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Водонаева раскритиковала жениха Бородиной: не люблю лысых и начинающих лысых

1:04
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева отнесла в категорию "убить" рэпера Джигана и избранника Ксении Бородиной Николая Сердюкова.

Блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Николая Сердюкова is licensed under public doman
Блогер Николай Сердюков

Алёна Жигалова в интервью с Алёной Водонаевой предложила звезде "Дома-2" три личности — рэпера Джигана, Николая Сердюкова и её бывшего мужа Алексея Косинуса. Её призвали выбрать, кого она из них хочет убить, кого поцеловать, а с кем переспать.

Водонаевой не понравилась только категория "поцеловать". Экс-супруга звезда телестройки отказалась "убивать", а вот Джигана и Николая Сердюкова с лёгкостью отнесла в категорию "убить". Переспать Водонаева в теории согласилась с бывшим мужем.

Алёна объяснила причину своей неприязни к рэперу Джигану и Николаю Сердюкову

"Не люблю лысых и начинающих лысых", — заявила Водонаева.

Ксения Бородина старается спасти шевелюру жениха Николая Сердюкова, у которого начался процесс облысения. Она направила избранника в Турцию для пересадки волос.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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