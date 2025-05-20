Алексей Панин** извинился за провал в США: спектакль сорвал коллега, зрителей обманули запиской

Актёр Алексей Панин** (признан в РФ иноагентом, внесён в список экстремистов и террористов) опубликовал в личном блоге извинения перед зрителями за сорванный спектакль в США.
По его словам, виной стал коллега, а организаторы даже не предупредили публику официально — гости узнали об отмене из "липовой бумажки" на двери зала.
"За 25 лет карьеры я впервые в таком положении. Это неприемлемо", — заявил Панин.
Он отметил, что команда не извинилась перед теми, кто купил билеты, назвав ситуацию возмутительной. Артист пообещал исправить ошибку: новый показ планируется провести в Филадельфии. Для этого Панин попросил поклонников отметиться на сайте без предоплаты — "запись станет сигналом доверия".
Напомним, Панин покинул Россию после начала СВО. В 2023 году его включили в реестр иноагентов, а позже — в список экстремистов Росфинмониторинга. Несмотря на статус, артист продолжает творческую деятельность за рубежом, однако скандалы преследуют его.
* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения.
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