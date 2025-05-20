Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус отёки, плюс стройность: пять движений, чтобы ноги влезли в любимые шорты
Чудеса случаются: фанаты Аллы Пугачёвой рассказали о встрече с певицей на Кипре
Эти многолетники украсят сад даже без цветов — проверенные варианты
Овощ, который все недооценивали, теперь наш любимчик из фритюрницы
Почтовый, багажный: исчезнувшие типы вагонов, которые мы помним
Тушь дольше держится, а ресницы растут — всё благодаря этому трюку
Стираешь — загрязняешь, носишь — вдыхаешь: как микрофибра играет против нас
Деталь, которая бесит: BMW обидели фанатов неожиданной мелочью
НАТО подвело Украину: старая советская техника оказалась надёжнее западной

Алексей Панин** извинился за провал в США: спектакль сорвал коллега, зрителей обманули запиской

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин** (признан в РФ иноагентом, внесён в список экстремистов и террористов) опубликовал в личном блоге извинения перед зрителями за сорванный спектакль в США.

Алексей Панин
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Панин

По его словам, виной стал коллега, а организаторы даже не предупредили публику официально — гости узнали об отмене из "липовой бумажки" на двери зала.

"За 25 лет карьеры я впервые в таком положении. Это неприемлемо", — заявил Панин.

Он отметил, что команда не извинилась перед теми, кто купил билеты, назвав ситуацию возмутительной. Артист пообещал исправить ошибку: новый показ планируется провести в Филадельфии. Для этого Панин попросил поклонников отметиться на сайте без предоплаты — "запись станет сигналом доверия".

Напомним, Панин покинул Россию после начала СВО. В 2023 году его включили в реестр иноагентов, а позже — в список экстремистов Росфинмониторинга. Несмотря на статус, артист продолжает творческую деятельность за рубежом, однако скандалы преследуют его.

* - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
** - внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Уточнения

Алексе́й Вячесла́вович Па́нин (род. 10 сентября 1977, Москва, СССР) — актёр театра, кино и телевидения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении Аудио 
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Новости спорта
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65 Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Обвинения в предательстве Украины только разозлят Трампа. Какова суть его позиции? Любовь Степушова Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Последние материалы
Стираешь — загрязняешь, носишь — вдыхаешь: как микрофибра играет против нас
Деталь, которая бесит: BMW обидели фанатов неожиданной мелочью
Паспорта в клочья и крики о бегстве: Румынию потрясла победа Никушора Дана
НАТО подвело Украину: старая советская техника оказалась надёжнее западной
Виктория Боня покорила Эверест: каждый день новый труп на вершине
Видео с угрозой отправить на СВО снесло главу округа — губернатор вмешался лично
Крупнейшие съедают мелких: в банковском секторе начинается новая волна чистки
Новая волна поправок: в России почувствовали запрос на изменение Конституции
Пенсионеры из Англии вырастили дерево возрастом 90 миллионов лет
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.