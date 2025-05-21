Ксения Собчак высмеяла людей, строящих из себя звёзд Голливуда на Каннском фестивале

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Ксения Собчак объяснила, почему она не стала наряжаться в пафосные наряды на Каннском фестивале.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Собчак отреагировала на вопрос о том, почему она шагает по красной дорожке Каннского фестиваля в нарядах без шлейфов. Такое поведение кажется журналистке дурновкусием.

"Я люблю разное, но всегда мне казалось неуместным одеваться и играть в звезду голливудского кино, когда тебя просто пригласили друзья посмотреть главные премьеры кино на любимом кинофестивале", — написала Ксения в социальных сетях.

В желании казаться одной из голливудских звёзд интернет-пользователи упрекали звезду "Дома-2" Викторию Боню и светскую львицу Лену Ленину. В Сети им напоминали о том, что они вовсе не принадлежат к голливудскому бомонду.

Уточнения

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.



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