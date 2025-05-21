Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым

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Жительница Краснодара сумела добиться справедливости в суде против короля российской эстрады Филиппа Киркорова.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Жительница Краснодара отсудила у Киркорова средства за концерт, который был отменён несколько лет назад.

Как сообщает Telegram-канала SHOT, иски на ООО "Филипп Киркоров корпорейшн" подали две поклонницы творчества народного артиста России.

Суть претензий жительницы Краснодара и Ростова-на-Дону заключалась в том, что во время пандемии публичные мероприятия были отменены. Под запрет попал и концерт Филиппа Киркорова. Женщины остались без концерта и без денег.

Одной фанатке певца удалось получить 40 тысяч рублей, а второй — 20 тысяч. Они потребовали в суде не только возмещение стоимости купленных билетов, но и оплату судебных расходов, а также выплату моральной компенсации.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов.



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