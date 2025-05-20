Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От Алматы до Уолл-стрит: история успеха Freedom Finance и Тимура Турлова
Запад дрожит: телефонный звонок Путина заставил Европу встать на колени
Пахнет невыносимо? Ковёр — главный источник неприятных запахов в вашем доме
Враг внутри: сенсационное заявление из Петербурга перекрывает все угрозы от Запада и Украины
Последний шанс для Киева: стали известны подробности плана России по Украине
Пышный и бархатный: как повторить отельный омлет дома
Эти удобрения не стоят ни рубля, но работают сильнее покупных
Миллиарды на кону: Россия и США запустят тайный экономический проект
Мнимое могущество: Евросоюз сделал ход, ответ на который ЕС может не пережить

Ведущая Первого канала объяснила участие гостей-украинцев в своём шоу: мы не враги

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталия Осипова, автор документального проекта "Они выбрали Родину" на Первом канале, в интервью Вячеславу Манучарову ответила на жёсткие обвинения зрителей.

Наталия Осипова
Фото: rutube.ru by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталия Осипова

Поводом стал гнев части аудитории из-за участия в шоу героев с Украины.

"Мне пишут: "Как вы можете приглашать их, если они враги?" Но я не делю людей по национальности. Украинцы — не враги России", — заявила журналистка.

Осипова подчеркнула, что развал СССР стал общей трагедией для миллионов. Она подчеркнула, что многие забыли, через что прошли жители постсоветских стран, и даже не представляют, как тяжело им пришлось после 1991 года.

Проект, по словам ведущей, призван показать истории тех, кто решил связать судьбу с Россией, — вне зависимости от границ.

Уточнения

«Пе́рвый кана́л» — общероссийский федеральный телеканал.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Российский шоу-бизнес
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении Аудио 
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Наука и техника
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса Аудио 
Пшено спасает помидоры от слабого роста — вот как применять
Садоводство, цветоводство
Пшено спасает помидоры от слабого роста — вот как применять Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Обвинения в предательстве Украины только разозлят Трампа. Какова суть его позиции? Любовь Степушова Алло, это Европа? Трамп поговорил с Путиным — и вызвал дипломатический ступор Дмитрий Плотников Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Последние материалы
Запад дрожит: телефонный звонок Путина заставил Европу встать на колени
Пахнет невыносимо? Ковёр — главный источник неприятных запахов в вашем доме
Враг внутри: сенсационное заявление из Петербурга перекрывает все угрозы от Запада и Украины
Ослабление доллара ударило по экспорту Европы
Последний шанс для Киева: стали известны подробности плана России по Украине
Пышный и бархатный: как повторить отельный омлет дома
Эти удобрения не стоят ни рубля, но работают сильнее покупных
Миллиарды на кону: Россия и США запустят тайный экономический проект
Мнимое могущество: Евросоюз сделал ход, ответ на который ЕС может не пережить
Пытки Туманного Альбиона: Великобритания наносит удар по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.