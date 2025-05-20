Ведущая Первого канала объяснила участие гостей-украинцев в своём шоу: мы не враги

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Наталия Осипова, автор документального проекта "Они выбрали Родину" на Первом канале, в интервью Вячеславу Манучарову ответила на жёсткие обвинения зрителей.

Фото: rutube.ru by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталия Осипова

Поводом стал гнев части аудитории из-за участия в шоу героев с Украины.

"Мне пишут: "Как вы можете приглашать их, если они враги?" Но я не делю людей по национальности. Украинцы — не враги России", — заявила журналистка.

Осипова подчеркнула, что развал СССР стал общей трагедией для миллионов. Она подчеркнула, что многие забыли, через что прошли жители постсоветских стран, и даже не представляют, как тяжело им пришлось после 1991 года.

Проект, по словам ведущей, призван показать истории тех, кто решил связать судьбу с Россией, — вне зависимости от границ.

Уточнения

«Пе́рвый кана́л» — общероссийский федеральный телеканал.





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