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Ты мой воздух: Пресняков обратился к Подольской в день её рождения

0:48
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков трогательно поздравил Наталью Подольскую с днём рождения.

Певец Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской и детьми
Фото: Инстаграм Владимира Преснякова is licensed under public doman
Певец Владимир Пресняков с женой Натальей Подольской и детьми

Владимир Пресняков опубликовала в социальных сетях кадры с женой, певицей Натальей Подольской, под свою песню, посвящённую супруге.

"Люблю тебя! Вот уже 20 лет ты делаешь меня абсолютно счастливым. И я хочу быть уверен, что делаю такой же счастливой тебя", — написал под видео Владимир.

Он поблагодарил Наталью за каждый день жизни с ней, за сыновей и за созданную с Подольской семью.

"Ты мой воздух! С днем рождения", — написал Пресняков, раскрыв, что ласково называет супругу Тусиком.

Ранее Наталья Подольская призналась, что была очень ревнива в начале отношений с Пресняковым.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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