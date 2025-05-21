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Долго об этом мечтал: Шепелев похвастался успехами сына Платона

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Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о знаменательном дне для его сына Платона от певицы Жанны Фриске.

Сын Дмитрия Шепелева Платон
Фото: Инстаграм Дмитрия Шепелева is licensed under public doman
Сын Дмитрия Шепелева Платон

Дмитрий Шепелев опубликовал в социальных сетях фото 12-летнего сына Платона. На снимке мальчик запечатлён спиной к камере в спортивной форме с номером 74 и надписью "Шепелев".

"Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал", — написал Дмитрий под фото.

Шепелев поздравил наследника и пожелал ему новых побед.

Сестра Жанны Фриске Наталья Фриске публично обратилась к племяннику Платону в день рождения мальчика.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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