Долго об этом мечтал: Шепелев похвастался успехами сына Платона

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о знаменательном дне для его сына Платона от певицы Жанны Фриске.
Дмитрий Шепелев опубликовал в социальных сетях фото 12-летнего сына Платона. На снимке мальчик запечатлён спиной к камере в спортивной форме с номером 74 и надписью "Шепелев".
"Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он очень долго об этом мечтал", — написал Дмитрий под фото.
Шепелев поздравил наследника и пожелал ему новых побед.
Сестра Жанны Фриске Наталья Фриске публично обратилась к племяннику Платону в день рождения мальчика.
Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса. Лауреат фестиваля «Песня года».
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