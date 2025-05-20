Едва сдерживала слёзы: Диана Гурцкая вместе с сыном посетила могилу супруга

Диана Гурцкая в сопровождении 17-летнего сына Константина, брата Роберта и матери покойного супруга почтила память Петра Кучеренко у его могилы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ozov Alan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Диана Гурцкая

Траурная церемония, приуроченная к годовщине смерти экс-замминистра науки и высшего образования, прошла в памятном комплексе, где собрались также коллеги дипломата.

По данным StarHit, брат певицы Роберт заранее подготовил место: расставил корзины с алыми и белыми розами, убрал территорию. Сама Гурцкая, как отметили очевидцы, едва сдерживала слёзы.

"На неё тяжело смотреть — вся в скорби", — поделился свидетель церемонии.

Пётр Кучеренко скончался 20 мая 2023 года в возрасте 46 лет. Ему стало плохо во время перелёта с Кубы, и, несмотря на экстренную посадку в Минеральных Водах, врачи не смогли его спасти.

Супруги прожили вместе почти два десятилетия, воспитав сына. Кучеренко занимал высокий пост в министерстве с 2020 года, совмещая работу с поддержкой семьи.

Ранее Татьяна Овсиенко призналась, что до сих пор страдает из-за отсутствия кровных детей.

Уточнения

Диа́на Гуда́евна Гурцка́я (род. 2 июля 1978, Сухуми, Абхазская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российская эстрадная певица, общественный деятель.



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