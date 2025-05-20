Мрачный хит австрийца перевернул Евровидение-2025: музкритик об итогах конкурса

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Австрийский исполнитель JJ стал главным триумфатором Евровидения-2025, шокировав зрителей и экспертов мрачным хитом "Wasted Love".

Фото: commons.wikimedia.org by Consulbk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Баку, Евровидение 2012

Музыкальный критик Евгений Бабичев назвал его победу рискованным, но заслуженным прорывом.

"Песня выделялась на фоне шаблонных конкурсных треков — тяжёлая, эмоциональная, без намёка на попсовую лёгкость. JJ пошёл против системы, и это сработало", — отметил эксперт в разговоре с URA.RU.

Номер в чёрно-белой гамме и сдержанная подача могли обернуться провалом, но артист, по словам Бабичева, "сберёг голос для финала", завоевав симпатии жюри.

Отдельно критик выделил выступление Израиля, чьи участницы, несмотря на политическое давление, показали высочайший уровень. Ситуация напомнила ему 2015-2016 годы, когда Россию освистывали, но Сергей Лазарев и Полина Гагарина доказали: талант важнее политики.

Томми Кэш, занявший третье место с ироничным треком, по мнению Бабичева, исчерпал потенциал ещё на отборе. Хоть "буффонада" и зажгла зал, но в финале не хватило глубины, поэтому третья позиция — справедливый итог для жанра, где юмор важнее вокала.

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).



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