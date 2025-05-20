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Певица Вера Брежнева назвала основную ошибку в браке с Константином Меладзе

Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева рассказала, при каких условиях брачный союз будет крепким.

Певица Вера Брежнева
Фото: ВК-аккаунт Веры Брежневой is licensed under public doman
Певица Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева проанализировала свои ошибки в браке с Константином Меладзе.

Вера Брежнева не склонна винить экс-супруга Константина Меладзе в том, что их союз разрушился. Звезда, наоборот, благодарна бывшему мужу. На одном из своих концертов она поблагодарила Меладзе за то, что он позволяет ей исполнять песни своего сочинения.

Умудрённая опытом певица уверена, что не стоит руководствоваться в выборе спутника жизни страстью или логическим расчётом. Она уверена, что такие умозаключения, как "подходит", "все хорошо", "родители одобряют" могут быть ошибочными.

В передаче на YouTube-канале The DS' Show артистка объяснила,что  намерена вступать в брак только после того, как наладит с потенциальным супругом хорошие отношения.

Она также пришла к выводу, что следует вести честные разговоры в семье, которые, по её мнению, спасают отношения.

Ранее Вере Брежневой сделали предложение руки и сердца в Казахстане.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» (2003—2007).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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