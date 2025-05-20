Леонид Ярмольник объяснил, из-за чего ссорится с женой

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Леонид Ярмольник рассказал, что в их семье становится поводом для размолвок.

Фото: unsplash.com by Paul Garcia, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мужчина и женщина держатся за руки

Леонид Ярмольник находится в законном браке уже более четырёх десятилетий, и он утверждает, что чувствует себя невероятно счастливым человеком.

Однако это совсем не означает, что между ним и супругой постоянно царит полная гармония. Споры возникают регулярно, однако причины зачастую настолько незначительны, что впоследствии вспоминается лишь с улыбкой и лёгкой неловкостью. Он назвал причинами размолвок мелочи.

Ярмольник подчёркивает важность умения вовремя остановиться и молчать. Именно молчание становится главным инструментом примирения.

По мнению артиста, отсутствие конфликтов свидетельствует о полном отсутствии чувств.

"Ссоры — это показатель того, что люди любят друг друга", — цитирует слова Ярмольника СтарХит".

У Ярмольника и Оксаны есть дочь Александра.

Уточнения

Леони́д Исаа́кович Ярмо́льник (род. 22 января 1954, станция Гродеково, Пограничный, Приморский край) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, кинопродюсер, теле- и радиоведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.