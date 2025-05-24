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Агата Муцениеце рассказала, как скандалы повышают её популярность

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Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце признала, что публичные скандалы способствуют росту её известности.

Актриса Агата Муцениеце
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman
Актриса Агата Муцениеце

Агата Муцениеце задумалась о том, какую роль в её популярности сыграли громкие скандалы, связанные с её отношениями с бывшим мужем Павлом Прилучным.

Много месяцев имя Агаты Муцениеце не сходит с первых полос СМИ. Звезда "Закрытой школы" поняла механизм повышения медийности в шоу-бизнесе.

"Как только перестаёшь быть жертвой жёлтой прессы, перестаёшь с кем-то скандалить, ругаться, сразу всё, охваты падают", — поделилась своими наблюдениями актриса.

Ранее адвокат Павла Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном Тимофеем. Представителю актёра поведение Агаты показалось странным.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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