Агата Муцениеце рассказала, как скандалы повышают её популярность

Актриса Агата Муцениеце признала, что публичные скандалы способствуют росту её известности.
Агата Муцениеце задумалась о том, какую роль в её популярности сыграли громкие скандалы, связанные с её отношениями с бывшим мужем Павлом Прилучным.
Много месяцев имя Агаты Муцениеце не сходит с первых полос СМИ. Звезда "Закрытой школы" поняла механизм повышения медийности в шоу-бизнесе.
"Как только перестаёшь быть жертвой жёлтой прессы, перестаёшь с кем-то скандалить, ругаться, сразу всё, охваты падают", — поделилась своими наблюдениями актриса.
Ранее адвокат Павла Прилучного рассказала о встрече Муцениеце с сыном Тимофеем. Представителю актёра поведение Агаты показалось странным.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
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