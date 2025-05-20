Юлия Барановская готовится к полёту в космос после одобрения главы Роскосмоса

Телеведущая Юлия Барановская, возможно, отправится в космический полёт.
Юлия Барановская готовится к покорению космоса. 44-летняя звезда ТВ активно готовится к полёту за орбиту Земли.
Телеведущая не теряет времени. Она посетила космодром Байконур, где наблюдала за запуском ракеты "Союз МС-27". Этот момент сильно воодушевил Юлию.
Барановская обратилась к главе Роскосмоса Дмитрию Баканову с просьбой позволить ей полететь в космос. Руководителя космического ведомства просьба Барановской удивила. Он обратил внимание на рвение звезды ТВ и пообещал, что Юлия может пройти подготовку в космонавты.
Звезда ТВ заинтриговала подписчиков сообщением. Она показала видео, на котором проходят её тренировки.
"Все подробности позже", — написала телеведущая.
Барановская заявляла, что всегда мечтала покорить космос, а её дети молятся за неё, чтобы её мечта осуществилась.
Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.
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