Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый долг, видимые проблемы: что скрывается за неуплатой штрафов
С кем кошке лучше — с молодым или пожилым хозяином? Ответ удивит
Онкология начинается с пота и усталости: 5 признаков, которые появляются только ночью
Почему картофель не вернётся к прежним ценам: прогнозы по любимому продукту россиян
Переживаете, что не пролили? Элементарная проверка почвы, которая спасёт ваш урожай
Пора взрослеть: Пригожин раскрыл, почему перестал помогать наследникам
Не стареет, не надоедает: идеальная база для любого интерьера
Магнитное чутьё на грани фантастики: как животные делают невозможное
Крем не заваривается? Выпечка не пышная? Виновата мука — и вот альтернатива

Блогера-миллионника Настю Ивлееву оштрафовал Роскомнадзор

0:52
Шоу-бизнес

У блогера Насти Ивлеевой имеется неоплаченный штраф от Роскомнадзора.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", Настю Ивлееву оштрафовал Роскомнадзор на 30 тысяч рублей. За что именно рублём наказали звезду Интернета, неизвестно, но штраф новоиспечённая жена фермера до сих пор не оплатила.

Настя Ивлеева на время затихла после порции своего деревенского контента. Она попозировала в сельской местности в гламурных образах и рассказала о съёмках сельскохозяйственного шоу.

На одном из региональных порталов написали новость о блогере-миллионнике. Заголовок публикации гласит: "Настю Ивлееву заметили среди брянских овец".

Ранее сообщалось, как Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегаком проводят время в деревне.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Наука и техника
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса Аудио 
Эти жуки спасают урожай по ночам — не давите их на грядке
Садоводство, цветоводство
Эти жуки спасают урожай по ночам — не давите их на грядке Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Онкология начинается с пота и усталости: 5 признаков, которые появляются только ночью
Почему картофель не вернётся к прежним ценам: прогнозы по любимому продукту россиян
Переживаете, что не пролили? Элементарная проверка почвы, которая спасёт ваш урожай
Не стареет, не надоедает: идеальная база для любого интерьера
Пора взрослеть: Пригожин раскрыл, почему перестал помогать наследникам
Магнитное чутьё на грани фантастики: как животные делают невозможное
Крем не заваривается? Выпечка не пышная? Виновата мука — и вот альтернатива
Почувствуй себя в 60 лет на 20 лет моложе: вот лучший способ сохранить здоровье поясницы
Пассажирские вагоны СССР: комфорт и функциональность на протяжении десятилетий
Блогера-миллионника Настю Ивлееву оштрафовал Роскомнадзор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.