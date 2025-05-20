Блогера-миллионника Настю Ивлееву оштрафовал Роскомнадзор

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У блогера Насти Ивлеевой имеется неоплаченный штраф от Роскомнадзора.

Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman Блогер Настя Ивлеева

Как сообщает Telegram-канал "Светский хроник", Настю Ивлееву оштрафовал Роскомнадзор на 30 тысяч рублей. За что именно рублём наказали звезду Интернета, неизвестно, но штраф новоиспечённая жена фермера до сих пор не оплатила.

Настя Ивлеева на время затихла после порции своего деревенского контента. Она попозировала в сельской местности в гламурных образах и рассказала о съёмках сельскохозяйственного шоу.

На одном из региональных порталов написали новость о блогере-миллионнике. Заголовок публикации гласит: "Настю Ивлееву заметили среди брянских овец".

Ранее сообщалось, как Настя Ивлеева с мужем Филиппом Бегаком проводят время в деревне.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.



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