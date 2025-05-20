Настя переживает: Малахов рассказал об отношениях Волочковой и Григоровича

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Телеведущая Андрей Малахов призвал Большой театр позволить Анастасии Волочковой попрощаться со своим учителем Юрием Григоровичем.

Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балетмейстер Юрий Григорович и балерина Анастасия Волочкова

Андрей Малахов опубликовал архивные кадры, на которых Анастасия Волочкова и балетмейстер Юрий Григорович сидят за праздничным столом в честь дня рождения прославленного хореографа.

Григорович, по словам Малахова, очень тепло отзывался о Волочковой. Экс-прима Большого театра бесплатно выступала в Краснодаре, чтобы поддержать своего учителя.

"Представляю, как остро Настя переживает его уход. И надеюсь, ей дадут зайти в Большой театр и попрощаться с Мастером. Светлая память", — высказался телеведущий в социальных сетях.

Ранее Волочкова пожаловалась на то, что ей не разрешали навестить Григоровича в больнице.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Григоро́вич (2 января 1927, Ленинград — 19 мая 2025, Москва) — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист.



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