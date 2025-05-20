Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Онкология начинается с пота и усталости: 5 признаков, которые появляются только ночью
Почему картофель не вернётся к прежним ценам: прогнозы по любимому продукту россиян
Переживаете, что не пролили? Элементарная проверка почвы, которая спасёт ваш урожай
Не стареет, не надоедает: идеальная база для любого интерьера
Пора взрослеть: Пригожин раскрыл, почему перестал помогать наследникам
Магнитное чутьё на грани фантастики: как животные делают невозможное
Крем не заваривается? Выпечка не пышная? Виновата мука — и вот альтернатива
Почувствуй себя в 60 лет на 20 лет моложе: вот лучший способ сохранить здоровье поясницы
Пассажирские вагоны СССР: комфорт и функциональность на протяжении десятилетий

Настя переживает: Малахов рассказал об отношениях Волочковой и Григоровича

0:54
Шоу-бизнес

Телеведущая Андрей Малахов призвал Большой театр позволить Анастасии Волочковой попрощаться со своим учителем Юрием Григоровичем.

Балетмейстер Юрий Григорович и балерина Анастасия Волочкова
Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балетмейстер Юрий Григорович и балерина Анастасия Волочкова

Андрей Малахов опубликовал архивные кадры, на которых Анастасия Волочкова и балетмейстер Юрий Григорович сидят за праздничным столом в честь дня рождения прославленного хореографа.

Григорович, по словам Малахова, очень тепло отзывался о Волочковой. Экс-прима Большого театра бесплатно выступала в Краснодаре, чтобы поддержать своего учителя.

"Представляю, как остро Настя переживает его уход. И надеюсь, ей дадут зайти в Большой театр и попрощаться с Мастером. Светлая память", — высказался телеведущий в социальных сетях.

Ранее Волочкова пожаловалась на то, что ей не разрешали навестить Григоровича в больнице.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Григоро́вич (2 января 1927, Ленинград — 19 мая 2025, Москва) — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не просто ягоды, а щит от токсинов: рябина, которая работает как фильтр
Садоводство, цветоводство
Не просто ягоды, а щит от токсинов: рябина, которая работает как фильтр Аудио 
Пшено спасает помидоры от слабого роста — вот как применять
Садоводство, цветоводство
Пшено спасает помидоры от слабого роста — вот как применять Аудио 
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65
Новости спорта
Не йога и не плавание: вот что реально помогает суставам после 65 Аудио 
Популярное
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью

Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.

Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Проблема долгоносика решена: эффективные методы защиты клубники
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Каждый день в огороде: лунный календарь огородника с 19 по 25 мая
Последние материалы
Секреты финансирования: как Прохор Шаляпин живет на широкую ногу без труда
Перекись в быту: 20 мест, где она работает лучше, чем магазинная химия
Супружеской паре грозит снос дома мечты: что было скрыто за разрешением на строительство
Забудьте о засухе и гнили: мульча и полив по правилам
Вздутие живота отступит: этот копеечный чай — ваш секрет лёгкости
Новосибирск расширяет географию сотрудничества в Африке
Конец специальной операции? Только после полной зачистки Запада от иллюзий
Битва за кожу превращается в войну за здоровье: прыщи бьют по организму
Красиво, но непрактично: два цвета пола, которые вы устанете чистить
Загадка происхождения дочери Лолиты: в Сети обсуждают слухи об удочерении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.