Настя переживает: Малахов рассказал об отношениях Волочковой и Григоровича

Телеведущая Андрей Малахов призвал Большой театр позволить Анастасии Волочковой попрощаться со своим учителем Юрием Григоровичем.
Андрей Малахов опубликовал архивные кадры, на которых Анастасия Волочкова и балетмейстер Юрий Григорович сидят за праздничным столом в честь дня рождения прославленного хореографа.
Григорович, по словам Малахова, очень тепло отзывался о Волочковой. Экс-прима Большого театра бесплатно выступала в Краснодаре, чтобы поддержать своего учителя.
"Представляю, как остро Настя переживает его уход. И надеюсь, ей дадут зайти в Большой театр и попрощаться с Мастером. Светлая память", — высказался телеведущий в социальных сетях.
Ранее Волочкова пожаловалась на то, что ей не разрешали навестить Григоровича в больнице.
Ю́рий Никола́евич Григоро́вич (2 января 1927, Ленинград — 19 мая 2025, Москва) — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист.
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