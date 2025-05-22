Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов уверен, что певец SHAMAN — самая подходящая кандидатура для участия в "Интервидении". Соседов считает, что у SHAMAN'а есть все шансы на победу. Музыкальный критик поделился своим мнением с сайтом "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ SHAMAN

Сергей Соседов подчеркнул, что "Интервидение" не просто песенный конкурс, но ещё и конкурс, имеющий политический подтекст. SHAMAN как раз тот самый певец, который выступает с яркими политическими композициями, которые запоминаются слушателям.

Конечно, победа в конкурсе во многом зависит от членов жюри, но Соседов считает, что SHAMAN обладает всеми достоинствами, которые могут покорить и жюри, и зрителей. У него и вокальные данные на высоте, и репертуар подходящий.

В добавок, SHAMAN прекрасно держится на сцене. Соседов считает, что этот исполнитель сумеет достойно представить Россию на конкурсе.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).



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