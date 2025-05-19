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Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении

1:04
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев вспомнил о своём опыте участия в музыкальном конкурсе "Евровидение".

Певец Сергей Лазарев
Фото: ВК-аккаунт Сергей Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев не прошёл мимо шумихи, связанной с европейским конкурсом "Евровидение".

"6 лет назад в этот день в Израиле состоялся финал моего 2-го Евровидения!" — напомнил артист о своих успехах.

Певец признал, что в последнее время отношение к "Евровидению" складывается неоднозначное. При этом артист признал, что уровень организации данного конкурса остаётся на высоте.

"Это сложнейшее и высокотехнологичное ТВ шоу в прямом эфире на планете! Такого уровня подготовки я больше не встречал!" — выразил своё мнение певец.

Лазарев заявил, что он гордится тем, что два раза становился призёром международного песенного конкурса. Дважды певец занимал второе место на "Евровидении".

Ранее сообщалось, что певец Шаман представит Россию на международном конкурсе "Интервидение".

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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