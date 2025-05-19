Только тебе прощаю абьюз: Лазарев поздравил Кудрявцеву с днём рождения

Певец Сергей Лазарев обратился к Лере Кудрявцевой в свойственной ему манере с поздравлениями.
Сергей Лазарев не прошёл мимо дня рождения своей подруги и бывшей возлюбленной Леры Кудрявцевой. Певец поздравил телеведущую с 54-летием.
Сергей Лазарев опубликовал фрагмент ТВ-шоу, в котором он с Кудрявцевой традиционно подкалывают друг друга.
"Только тебе прощаю такой абьюз. С днём рождения, май лав! Через годы, через расстояния! Сколько лет вместе! Обожаю тебя! будь счастлива, здорова, улыбайся, смейся, сияй!" — написал под кадрами артист.
Сама Кудрявцева объяснила, что жизненные испытания помогли ей "не оскотиниться". Она выразила надежду на мир и на то, что перестанут погибать люди.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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