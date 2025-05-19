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Только тебе прощаю абьюз: Лазарев поздравил Кудрявцеву с днём рождения

0:55
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев обратился к Лере Кудрявцевой в свойственной ему манере с поздравлениями.

Певец Сергей Лазарев и певица Лера Кудрявцева
Фото: ВК-аккаунт Сергей Лазарева is licensed under public doman
Певец Сергей Лазарев и певица Лера Кудрявцева

Сергей Лазарев не прошёл мимо дня рождения своей подруги и бывшей возлюбленной Леры Кудрявцевой. Певец поздравил телеведущую с 54-летием.

Сергей Лазарев опубликовал фрагмент ТВ-шоу, в котором он с Кудрявцевой традиционно подкалывают друг друга.

"Только тебе прощаю такой абьюз. С днём рождения, май лав! Через годы, через расстояния! Сколько лет вместе! Обожаю тебя! будь счастлива, здорова, улыбайся, смейся, сияй!" — написал под кадрами артист.

Сама Кудрявцева объяснила, что жизненные испытания помогли ей "не оскотиниться". Она выразила надежду на мир и на то, что перестанут погибать люди.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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