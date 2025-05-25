Сергей Зверев рассказал, чем звезда отличается от простых смертных

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист и певец Сергей Зверев пожаловался на непростую участь знаменитостей.

Фото: Телеграм-канал Сергея Зверева is licensed under public doman Стилист Сергей Зверев

Сергей Зверев рассказал, как непросто быть звездой. Он уверен, что простым смертным гораздо проще, так как к ним не приковано внимание публики.

"Обычные люди встали. У неё платье вот так вот сзади приклеилось, она пошла, ей пофиг, а тебе, чтобы выйти надо всё поправить и выйти красиво", — объяснил 61-летний стилист.

Он отметил, что все будут звезду фотографировать. Он назвал эту деятельность серьёзной ответственной работой.

Ранее Сергей Зверев пожаловался на шумную соседку, живущую этажом выше, которая не даёт ему спать.

Уточнения

Серге́й Зве́рев: Зверев, Сергей Анатольевич (род. 1963) — советский и российский парикмахер, актёр, шоумен, певец и телеведущий.



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