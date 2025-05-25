Предоплату не верну: Слепаков* рассказал о своём заработке за рубежом

Уехавший за рубеж Семён Слепаков* поведал, какое необычное предложение о работе ему поступило.
Семён Слепаков* записал видео в социальных сетях, на котором рассказал о том, что его пригласили побыть специальным гостем в туристической поездке по Японии.
"Привет всем, у кого есть деньги и много свободного времени. Тут одни ребята организуют путешествие в Японию. Собирают человек двадцать, как они говорят, приличных людей и показывают им Японию во всей своей красе", — рассказал комик.
Слепаков отметил, что согласился быть приглашённым гостем для этой инициативы.
"Я в Японии никогда не был. Думаю, съезжу посмотрю, тем более на халяву", — объяснил юморист.
Семён рассказал, что уже получил предоплату, поэтому уговаривать никого не будет.
"Предоплату я им всё равно не верну", — заверил артист.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель.
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