Предоплату не верну: Слепаков* рассказал о своём заработке за рубежом

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший за рубеж Семён Слепаков* поведал, какое необычное предложение о работе ему поступило.

Фото: ВК-аккаунт Семёна Слепакова is licensed under public doman Комик Семён Слепаков

Семён Слепаков* записал видео в социальных сетях, на котором рассказал о том, что его пригласили побыть специальным гостем в туристической поездке по Японии.

"Привет всем, у кого есть деньги и много свободного времени. Тут одни ребята организуют путешествие в Японию. Собирают человек двадцать, как они говорят, приличных людей и показывают им Японию во всей своей красе", — рассказал комик.

Слепаков отметил, что согласился быть приглашённым гостем для этой инициативы.

"Я в Японии никогда не был. Думаю, съезжу посмотрю, тем более на халяву", — объяснил юморист.

Семён рассказал, что уже получил предоплату, поэтому уговаривать никого не будет.

"Предоплату я им всё равно не верну", — заверил артист.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Семён Серге́евич Слепако́в (род. 23 августа 1979, Пятигорск, Ставропольский край) — российский и израильский комедийный актёр, сценарист, продюсер, автор-исполнитель.



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