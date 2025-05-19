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Волочкова заявила, что её не пускали в больницу к Юрию Григоровичу

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Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на родных Юрия Григоровича, которые не давали ей увидеться с любимым учителем.

Балетмейстер Юрий Григорович и балерина Анастасия Волочкова
Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балетмейстер Юрий Григорович и балерина Анастасия Волочкова

На 99-м году ушёл из жизни советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета Юрий Григорович.

Анастасия Волочкова считает его своим учителем. Она поведала, что ей пришлось тайком пробираться в палату к балетмейстеру, так как родственники мужчины были против их встреч.

"Меня не пускали люди, которые оберегали его. Один — это его племянник, которому отписано наследство, а второй — это его пресс-атташе, который всегда говорил: "Юрий Николаевич не может", — цитирует слова Анастасии "СтарХит".

Волочкова поведала, что Григорович сетовал на то, что все артисты Большого театра забыли про него, и лишь одна Анастасия посещала его.

Уточнения

Ю́рий Никола́евич Григоро́вич (2 января 1927, Ленинград, СССР — 19 мая 2025) — советский и российский хореограф, балетмейстер, артист балета, педагог, публицист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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