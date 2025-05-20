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Я не отстану: Екатерина Волкова поздравила коллегу из сериала Воронины

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Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова объяснила, почему никогда не делает селфи с коллегой по сериалу "Воронины" Станиславом Дужниковым.

Актриса Екатерина Волкова
Фото: Инстаграм Екатерины Волковой is licensed under public doman
Актриса Екатерина Волкова

Екатерина Волкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором держит в руках портрет Станислава Дужникова.

"Дужников! Я от тебя не отстану! И, кстати, с днём рождения, друг!" — написала Екатерина под снимком.

Актриса отметила, что не рискует делать с Дужниковым совместные фото, так как "реально можно огрестись". Поступать так, по её мнению, можно только в присутствии своего экранного супруга Георгия Дронова.

Волкова назвала Дужникова частью её телевизионной семьи. Она пообещала коллеге, что будет носить его на руках.

Уточнения

«Воро́нины» — российский комедийный сериал, адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10 сезоны, оригинальный российский ситком с 11 по 24 сезоны.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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