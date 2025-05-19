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Экономия как искусство: Кеке Палмер делится секретами успешного финансового поведения

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Шоу-бизнес » Зарубежный

Кеке Палмер, актриса и предприниматель, в интервью подкасту "Club Shay Shay" объяснила, почему предпочитает жить "ниже своих возможностей".

Кеке Палмер
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кеке Палмер

"Если у меня есть 1 млн, аренда будет 1500, а машина — не Bentley, а Lexus", — заявила 31-летняя звезда.

Привычку к экономии она переняла у родителей, чей годовой доход не превышал 40 тыс. долларов. Уже в 13 лет Палмер, зарабатывавшая больше семьи на съёмках в сериале Nickelodeon, получила собственную кредитку.

Сегодня она поддерживает близких, так как папе пришлось отказаться от пенсии ради исполнения её мечты. 

Актриса советует молодым людям изучать финансы: читать книги, использовать ChatGPT для составления бюджета. "Не действуйте от безысходности — только по выбору", — подчеркнула она.

Уточнения

Лорен Кейяна (Кеке) Палмер (англ. Lauren Keyana "Keke" Palmer; род. 26 августа 1993, Харви, Иллинойс, США) — американская актриса и певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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