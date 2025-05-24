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Певица Жасмин дала совет женщинам: нужно просто собрать чемоданы

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Шоу-бизнес

Певица Жасмин призвала женщин не терпеть отношения, когда разговоры уже не помогают.

Певица Жасмин
Фото: ВК-аккаунт певицы Жасмин is licensed under public doman
Певица Жасмин

Певица Жасмин, которая презентовала новую песню под названием "Бывшие", активно обсуждает с подписчицами тему отношений мужчины и женщины.

Звезда публикует страстные фото, на которых она предстаёт роковой красоткой и делится жизненной мудростью.

"Батарейка нашей души — вещь не бесконечная. Иногда разговоры излишни, и нужно просто собрать чемоданы в новую, лучшую жизнь", — написала звезда под снимком.

Ранее певица Жасмин перечислила семь стадий любви и заявила, что сама она находится уже на седьмой.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая, фотомодель и дизайнерю.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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