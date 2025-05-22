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Квартира в Чертаново и не только: вот что на самом деле принадлежит сыну Розы Сябитовой

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Шоу-бизнес

В последнее время сын Розы Сябитовой стал появляться в поле зрения общественности. Телеведущая ходит с ним на различные телешоу, и то, что видят зрители, становится поводом для хейта. Они обвиняют Сябитову за то, что она вырастила совершенно не самостоятельного и инфантильного сына.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

На фоне разговоров о Денисе Сябитове Telegram-канал Shot выяснил, чем владеет молодой человек. Оказалось, что у него есть квартира в Чертаново площадью 40 квадратных метров и доля в трёхкомнатной квартире в Савёловском районе. Первая квартира стоит 10 миллионов рублей, вторая — вдвое дороже.

Кроме того, Сябитов — водитель "Лады Гранты" 2018 года. У него было несколько штрафов, но в целом он старается соблюдать все правила дорожного движения.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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