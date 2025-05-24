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Шаляпин показал виллу на Бали отца своей невесты, губернаторской дочки

0:54
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин показал шикарную виллу в райском уголке планеты, которая принадлежит отцу его возлюбленной.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин, который сейчас отдыхает на Бали в компании пышнотелой дочери губернатора, похвастался владениями своей избранницы за рубежом.

Певец перевёл камеру на роскошный особняк, стоящий на берегу лазурного моря.

"Посмотрите, какая у нас чудесная вилла 700 метров. Я пью кофе, моя любимая ходит загорает, разговаривает по телефону. Это вилла отца моей девушки, он простой рабочий человек", — отметил певец.

Артист объяснил, что работа губернатора очень сложная. Радует Прохора то, что у его потенциального тестя — единственная любимая дочь.

Он призвал своих подписчиков настраиваться на позитив, работать, но не уработаться.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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