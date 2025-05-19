Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игра ва-банк: стало известно, после чего наступит мир на Украине
Тёплая вода и ложка мёда — секрет, который не расскажут в маникюрном кресле
Эти грибы лучше не трогать — большие штрафы и уголовное дело
Шок и цветы: что сделать с корнями пиона, чтобы он зацвёл
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники
Послание из XXIV века найдено в Нью-Йорке: предупреждение от будущего
Солнце запускает таймер апокалипсиса: мир не готов к супершторму
Skoda сняла ограничения: что скрывает обновлённый Enyaq RS
Традиционные блюда народов СССР: кулинарное наследие многонациональной страны

Испытания сделали меня человеком: философское обращение Леры Кудрявцевой в день рождения

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева встретила 54-й день рождения философским обращением к подписчикам.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

В своём Telegram-канале телеведущая поблагодарила родителей за подаренную жизнь и сестру, а также отметила, что благодарна Богу "за двоих детей, мужа, любимую профессию и верных друзей".

"Испытания сделали меня человеком. Без них, возможно, я бы "оскотинилась”", — с долей иронии призналась Кудрявцева.

Она подчеркнула, что умеет ценить то, что преподносит судьба, и гордится умением сохранять искреннюю дружбу.

Главным подарком для себя Лера назвала не материальные вещи, а глобальное пожелание: "Чтобы во всём мире был мир и перестали погибать люди. Большего и не прошу".

Недавно близкая подруга телеведущей, звёздный юрист Катя Гордон рассказала о пережитых трудностях в прошлом.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Авто
Этот пустяк может стоить двигателя: что нельзя делать, когда мчишься по шоссе
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Еда и рецепты
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить Аудио 
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Новости спорта
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Евросоюз продавил нужный результат на выборах в Румынии. Почему Симион признал поражение? Любовь Степушова Зеленский против реальности: фронт стабилен, народ мотивирован? Дмитрий Плотников
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Последние материалы
Россия получила плюс от Китая: что на самом деле стоит за новым кредитным рейтингом
Салон связи — как казино: сим-карта в подарок, о которой вы не просили
Заперты в царстве воска: как супружеская пара попала в плен в музее восковых фигур мадам Тюссо
Неужели кошка страдает? Почему она так сильно мяукает и когда стоит беспокоиться
Очередная индексация: когда в России снова повысят пенсии
Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении
Декор, который любят дизайнеры: вы точно захотите попробовать
Солнечный ветер уже здесь: магнитное поле Земли под атакой
Весна пришла — и с ней головная боль: найдены три причины, о которых вы не думали
Легендарные автомобили СССР: Волга, Победа, Запорожец — история и особенности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.