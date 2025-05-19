Испытания сделали меня человеком: философское обращение Леры Кудрявцевой в день рождения

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лера Кудрявцева встретила 54-й день рождения философским обращением к подписчикам.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

В своём Telegram-канале телеведущая поблагодарила родителей за подаренную жизнь и сестру, а также отметила, что благодарна Богу "за двоих детей, мужа, любимую профессию и верных друзей".

"Испытания сделали меня человеком. Без них, возможно, я бы "оскотинилась”", — с долей иронии призналась Кудрявцева.

Она подчеркнула, что умеет ценить то, что преподносит судьба, и гордится умением сохранять искреннюю дружбу.

Главным подарком для себя Лера назвала не материальные вещи, а глобальное пожелание: "Чтобы во всём мире был мир и перестали погибать люди. Большего и не прошу".

Недавно близкая подруга телеведущей, звёздный юрист Катя Гордон рассказала о пережитых трудностях в прошлом.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.