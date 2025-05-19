Джастин Бибер потерял все деньги и вынужден был продать свою коллекцию под угрозой банкротства

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Поп-звезда Джастин Бибер продал свой музыкальный каталог в декабре 2022 года.

Фото: ВК-аккаунт Джастина Бибера is licensed under public doman Певец Джастин Бибер

31-летний Джастин Бибер продал свою коллекцию из почти 300 песен компании Hipgnosis Songs Capital за 200 миллионов долларов, потому что находился на грани "финансового краха", утверждает новый документальный фильм TMZ Investigates.

В документальном фильме, который доступен на Hulu, исполнительный продюсер TMZ Харви Левин утверждает, что певец заработал от 500 миллионов до 1 миллиарда долларов за свою карьеру, но в итоге "был вынужден продать свой музыкальный каталог, потому что был банкротом", в том числе из-за долгов, возникших после отмены его мирового турне Justice в 2022 году.

"Когда я был на связи с несколькими людьми, сторона Джастина признала, что в 2022 году он был на грани… слова были "финансового краха". И именно поэтому он был вынужден продать свой каталог", — утверждает Левин в документальном фильме.

Когда PEOPLE обратились за комментарием к представителю Бибера, тот не стал комментировать ситуацию.

Левин также утверждает, что когда тогдашний менеджер Бибера Скутер Браун узнал о продаже, он посоветовал певцу подождать до января 2023 года, чтобы получить налоговый вычет.

"Джастин сказал: "Мне нужно продать это сейчас". И он продал это в декабре. Вот насколько он был банкротом", — утверждает Левин.

Хотя неясно, как именно Бибер потратил своё состояние, один из сотрудников TMZ утверждает, что у него было восемь автобусов на мировом турне Justice, и он потратил 2 миллиона долларов на ремонт одного из них, а также летал на дорогих самолетах и платил наличными за несколько мегамоллов.

В другом месте документального фильма исполнительный продюсер TMZ Дон Нэш утверждает, что Бибер заработал бы 90 миллионов долларов, если бы завершил свое мировое турне Justice, которое он отменил в сентябре 2022 года, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (англ. Justin Drew Bieber; род. 1 марта 1994[…], Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.



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