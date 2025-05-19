Других языков не знаю и знать не хочу: Шаман раскрыл детали выступления на Интервидении

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Певец Шаман (Ярослав Дронов) официально объявлен представителем России на международном конкурсе "Интервидение", который пройдёт 20 сентября на подмосковной арене "Live".

Фото: spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International SHAMAN

В обращении, опубликованном фанатским Telegram-каналом мероприятия, артист назвал это решение "большой честью".

"Страна доверила мне эту миссию, и я не из робких. Уверен, мы пройдём этот путь вместе", — заявил Дронов.

В эфире шоу "Пусть говорят" Шаман раскрыл детали своего выступления: композиция будет исполнена исключительно на русском языке. "Других языков не знаю и знать не хочу", — подчеркнул музыкант, вызвав волну одобрения среди поклонников.

По данным МИД России, в конкурсе примут участие артисты из более чем 20 стран, включая Китай, Азербайджан и Беларусь. Организаторы обещают масштабное шоу, объединяющее культурные традиции разных государств.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение“ в 2025 году».



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