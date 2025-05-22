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Секреты закулисья: как Лера Кудрявцева и Сергей Соседов избежали вражды после скандала на шоу Суперстар

1:04
Шоу-бизнес

На одном из выпусков шоу "Суперстар" случился скандал после того, как Лера Кудрявцева "утопила" певицу Азизу, которая шла к победе. Многие члены жюри были возмущены поступком Леры. Не остался в стороне и Сергей Соседов. Он тогда осудил Леру, но, как выяснилось от него самого, у них не возникло взаимной неприязни.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Chornobai Artur, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сергей Соседов

"У нас с Лерой хорошие отношения. Мы не ругались с ней никогда. Это было в самом шоу: это же не наши личные отношения. У нас были разные позиции и разные оценки по поводу увиденного на проекте. Как говорится: "Тут кто за красных, кто за белых". Друг против друга у нас с Лерой никогда ничего не было абсолютно. Мы давно друг друга знаем", — сказал музыкальный критик в беседе с mk.ru.

Также Соседов вспомнил, как после случившегося он случайно встретился с Кудрявцевой на одном светском событии. Телеведущая подошла к коллеге, они тепло поздоровались и обнялись.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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