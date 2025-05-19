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Эмиграция с ценой: откровения Чулпан Хаматовой о жизни за границей

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Чулпан Хаматова, переехавшая в Латвию в 2022 году, в интервью для YouTube-шоу "Георгий за кадром" поделилась откровениями о жизни после эмиграции.

Чулпан Хаматова
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чулпан Хаматова

Актриса призналась, что три года назад столкнулась с финансовым кризисом, ставившим под угрозу благополучие семьи.

"Мне казалось, что всё рушится, но друзья не дали пропасть. Они буквально спасли нас от голода", — вспоминает Хаматова.

Несмотря на трудности, актриса адаптировалась к новым условиям. "Уровень комфорта здесь несравним с московским, но я научилась ценить иное", — отметила она. Сейчас Чулпан не только обеспечивает себя, но и помогает другим мигрантам, оказавшимся в схожей ситуации.

Особое внимание Хаматова уделила отношениям с дочерьми. Она заверила, что не является авторитетом для детей и чаще всего говорит, чтобы они жили так, как чувствуют.

Ранее Чулпан Хаматова заговорила о тоске по России.

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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