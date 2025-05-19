Фрики выходят из моды: Погребняк высказалась об итогах Евровидения

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Блогер Мария Погребняк подметила интересную деталь на конкурсе "Евровидения-2025".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info у микрофона

Мария Погребняк не прошла мимо новости о том, что в швейцарском Базеле прошёл финал музыкального состязания "Евровидение".

"Удивительно что фриков в этом году и не было (странно, да?). Неужели нелепость, излишнее чудачество выходят из моды?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Победа в этом году досталась 24-летнему австрийскому певцу Йоханнесу Питчу. Молодой артист служит в Венской государственной опере.

Интернет-пользователи считают, что близок к образу фрика был эстонский исполнитель Томми Кэш, который занял третье место на "Евровидении".

Ранее Мария Погребняк заступилась за Клаву Коку после нападок Юрия Лозы и Сергея Соседова.

Уточнения

То́мми Кэш (англ. Tommy Cash, иногда стилизуется как TOMM¥ €A$H; настоящее имя — То́мас Та́ммеметс (эст. Tomas Tammemets); род. 18 ноября 1991, Таллин) — эстонский рэп-исполнитель. Представлял Эстонию на конкурсе песни «Евровидение-2025» с песней «Espresso Macchiato», где занял третье место.



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