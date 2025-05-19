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Садальский решил не пить кофе из-за проигрыша своего фаворита на Евровидении

0:51
Шоу-бизнес

Актёра Станислава Садальского расстроило то, что его фаворит не выиграл "Евровидение".

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Станислав Садальский не скрывал, что болел на "Евровидении" за эстонского певца Томми Кэша, который исполнил на европейском песенном конкурсе композицию Espresso Macchiato.

"Если Томми проиграет, то я никогда не буду пить эспрессо-макиято и перестану верить в силу кофе", — написал заслуженный артист РСФСР в соцсетях.

В итоге Томми занял лишь третье место, уступив всего один балл конкурсантке из Израиля.

Таким образом Садальский должен будет отказаться от радости пить кофе.

Победителем "Евровидения" стал 24-летний Йоханнес Питч - вокалист с профессиональным оперным образованием и выдающимся тенором.

Уточнения

Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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