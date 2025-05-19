Садальский решил не пить кофе из-за проигрыша своего фаворита на Евровидении

Актёра Станислава Садальского расстроило то, что его фаворит не выиграл "Евровидение".
Станислав Садальский не скрывал, что болел на "Евровидении" за эстонского певца Томми Кэша, который исполнил на европейском песенном конкурсе композицию Espresso Macchiato.
"Если Томми проиграет, то я никогда не буду пить эспрессо-макиято и перестану верить в силу кофе", — написал заслуженный артист РСФСР в соцсетях.
В итоге Томми занял лишь третье место, уступив всего один балл конкурсантке из Израиля.
Таким образом Садальский должен будет отказаться от радости пить кофе.
Победителем "Евровидения" стал 24-летний Йоханнес Питч - вокалист с профессиональным оперным образованием и выдающимся тенором.
Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).
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