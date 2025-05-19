Мальчик или девочка: мама рэпера Давы рассекретила пол новорождённого малыша

Стало известно, кто родился у рэпера Давы и Мари Краймбрери.
Давид Манукян и Мари Краймбрери впервые стали родителями. Мама Давида Манукяна рассекретила пол новорождённого малыша.
Звёздная пара поделилась снимками из родильной палаты и в момент выписки из роддома.
Краймбрери, возможно, хотела бы держать интригу, однако мама Манукяна решила иначе. Она сразу же обратилась к ребёнку так, что всем стало понятно, кто родился у супругов — девочка или мальчик.
"Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни", — обратилась к сыну и невестке мама Давы.
Женщину умилило появление на свет внучки.
"И моя сеньорита вкусняшка", — написала Анна Манукян в соц сетях.
Дави́д Манукя́н: Манукян, Давид Ашотович (Дава; род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
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