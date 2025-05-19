Собчак вышла на красную дорожку в Каннах в смирительной рубашке

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Ксения Собчак назвала свой необычный наряд, в котором она блистает на Каннском фестивале, смирительной рубашкой.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в необычном наряде. Звезда облачилась в белый наряд с многочисленными удлинёнными рукавами.

Сама журналистка иронично охарактеризовала свой наряд.

"Угадала образ для красной дорожки как никогда — смирительная рубашка-пиджак давала ощущение, что как будто я уже знаю о том, кого будет играть Дженнифер Лоуренс", — объяснила знаменитость.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак потратила 862 тысячи на скандальный образ в Каннах.



Уточнения

Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.



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