Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Срезал под корень — попрощайся с урожаем: как убивают петрушку на грядке
Старый дух под новым капотом: кого может соблазнить этот Citroën
Зелёный, хрустящий, живой: как не испортить лук, даже если он уже в холодильнике
Только 1 из 10 соблюдают это простое правило — как часто нужно стирать коврик для ванной
Редкий детёныш появился в Москве — мама-ящерица не отпускает его ни на секунду
Этим летом все будут смотреть на ноги: босоножки с акцентом, мимо которого не пройти
Им достанется не планета, а выжженная земля: что грозит тем, кто родился после 2020
Никакой драмы: как превратить худшее место в самолёте в зону комфорта
Забудьте о 10 000 шагах: японский метод ходьбы сжигает жир быстрее

Вера Брежнева раскрыла главный компонент крепкого брака: без этого даже не начинайте!

1:06
Шоу-бизнес

Вера Брежнева дважды побывала замужем и теперь порассуждала об ошибках, которые могут разрушить брак.

Вера Брежнева
Фото: dropbox.com by Юлия Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вера Брежнева

Вера уверена, что эмоциональная близость — это первый и самый главный момент, на который нужно обращать внимания. Если её нет, то и нет смысла вступать в брак.

"И вот когда на основе этой эмоциональной близости уже возникают зачатки доверия, тогда получается совершенно другое качество отношений и, как следствие, брака", — разоткровенничалась Брежнева в YouTube-шоу Динары Сатжан.

Певица отметила, что, если у одного из супругов исчезло это доверие, значит, это сигнал, что что-то идёт не так. Кроме того, Брежнева считает, что очень важно обсуждать друг с другом абсолютно всё, в том числе что-то, что не устраивает, но важно не предъявлять претензии, а проговаривать это спокойно и уважительно.

Исполнительница порадовалась, что смогла сохранить дружеские отношения с Константином Меладзе, но она понимает, что такое получается далеко не у всех по разным причинам.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Сводка с фронта: ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области, какие страны воюют на стороне ВСУ Дмитрий Плотников Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Последние материалы
Сводка с фронта: ВС РФ вышли на границу Днепропетровской области, какие страны воюют на стороне ВСУ
Зелёный, хрустящий, живой: как не испортить лук, даже если он уже в холодильнике
Только 1 из 10 соблюдают это простое правило — как часто нужно стирать коврик для ванной
Вера Брежнева раскрыла главный компонент крепкого брака: без этого даже не начинайте!
Редкий детёныш появился в Москве — мама-ящерица не отпускает его ни на секунду
Этим летом все будут смотреть на ноги: босоножки с акцентом, мимо которого не пройти
Им достанется не планета, а выжженная земля: что грозит тем, кто родился после 2020
Никакой драмы: как превратить худшее место в самолёте в зону комфорта
Забудьте о 10 000 шагах: японский метод ходьбы сжигает жир быстрее
В каком случае будильник может уничтожать мозг? Не откладывайте на 5 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.