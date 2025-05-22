Вера Брежнева раскрыла главный компонент крепкого брака: без этого даже не начинайте!

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вера Брежнева дважды побывала замужем и теперь порассуждала об ошибках, которые могут разрушить брак.

Фото: dropbox.com by Юлия Лысенко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вера Брежнева

Вера уверена, что эмоциональная близость — это первый и самый главный момент, на который нужно обращать внимания. Если её нет, то и нет смысла вступать в брак.

"И вот когда на основе этой эмоциональной близости уже возникают зачатки доверия, тогда получается совершенно другое качество отношений и, как следствие, брака", — разоткровенничалась Брежнева в YouTube-шоу Динары Сатжан.

Певица отметила, что, если у одного из супругов исчезло это доверие, значит, это сигнал, что что-то идёт не так. Кроме того, Брежнева считает, что очень важно обсуждать друг с другом абсолютно всё, в том числе что-то, что не устраивает, но важно не предъявлять претензии, а проговаривать это спокойно и уважительно.

Исполнительница порадовалась, что смогла сохранить дружеские отношения с Константином Меладзе, но она понимает, что такое получается далеко не у всех по разным причинам.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



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