Умеем любить: у Мари Краймбрери и рэпера Давы родился ребёнок

Давид Манукян, известный как рэпер Дава, впервые стал отцом. Ребёнка ему подарила певица Мари Краймбрери.
Мари Краймбрери и Дава сообщили о рождении первенца.
Исполнительница хита "Океан" опубликовала в социальных сетях фото из родительной палаты. На снимке супруги радуются появлению на свет своего малыша.
Она назвала рождение ребёнка лучшим днём своей жизни.
"Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить ещё сильнее", — выразила свои эмоции Краймбрери.
Опубликовали счастливые супруги и фото, на котором Манукян несёт на руках малыша. Супруги запечатлены рядом с автомобилем.
Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.
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