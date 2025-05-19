Умеем любить: у Мари Краймбрери и рэпера Давы родился ребёнок

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Давид Манукян, известный как рэпер Дава, впервые стал отцом. Ребёнка ему подарила певица Мари Краймбрери.

Фото: Инстаграм Мари Краймбрери is licensed under public doman Певица Мари Краймбрери и блогер Дава

Мари Краймбрери и Дава сообщили о рождении первенца.

Исполнительница хита "Океан" опубликовала в социальных сетях фото из родительной палаты. На снимке супруги радуются появлению на свет своего малыша.

Она назвала рождение ребёнка лучшим днём своей жизни.

"Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить ещё сильнее", — выразила свои эмоции Краймбрери.

Опубликовали счастливые супруги и фото, на котором Манукян несёт на руках малыша. Супруги запечатлены рядом с автомобилем.

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения. Состоит в лейбле Velvet Music с 2017 года.



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