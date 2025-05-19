Жена Овечкина показала, что подарил хоккеисту Дэвид Бекхэм в честь рекорда

Супруга хоккеиста Александра Овечкина похвасталась презентом, который её мужу подарил Дэвид Бекхэм.
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала памятный подарок, вручённый Дэвидом Бекхэмом звезде хоккея в честь установленного рекорда.
Английский футболист презентовал Овечкину бутсы со своим пожеланием. Надпись на обуви была сделана рукой Бекхэма маркером прямо на белых бутсах.
"Передаю огромные поздравления с 895 голами. Немного больше, чем у меня", — гласит подпись знаменитого футболиста, на счету которого 127 забитых на клубном уровне голов.
Ранее российский хоккеист Александр Овечкин оказался близок ещё к одному рекорду Уэйна Гретцки.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.
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