Жена Овечкина показала, что подарил хоккеисту Дэвид Бекхэм в честь рекорда

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга хоккеиста Александра Овечкина похвасталась презентом, который её мужу подарил Дэвид Бекхэм.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Александр Овечкин

Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская показала памятный подарок, вручённый Дэвидом Бекхэмом звезде хоккея в честь установленного рекорда.

Английский футболист презентовал Овечкину бутсы со своим пожеланием. Надпись на обуви была сделана рукой Бекхэма маркером прямо на белых бутсах.

"Передаю огромные поздравления с 895 голами. Немного больше, чем у меня", — гласит подпись знаменитого футболиста, на счету которого 127 забитых на клубном уровне голов.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин оказался близок ещё к одному рекорду Уэйна Гретцки.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».



Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

