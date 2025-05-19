Ни кожи, ни рожи: Гузеева ошеломила Рыбина колким комментарием в шоу Перепой звезду

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Премьера шоу "Перепой звезду" на Первом канале запомнилась не только вокальными баталиями, но и резонансным высказыванием Ларисы Гузеевой.

Фото: vk.com by Абзац / Так сказать, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

В дуэте администратора салона красоты Ксении Бурдиной и солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина прозвучала народная композиция "Я не колдунья" Надежды Кадышевой. Номер вызвал бурю эмоций: зал пустился в пляс, а жюри раскололось на два лагеря.

Егор Кончаловский и Денис Казанский отдали голоса Рыбину, отметив его профессионализм. Надежда Михалкова и Пётр Дранга, напротив, сочли, что Ксения перепела звезду.

Решающее слово осталось за Гузеевой. Телеведущая, сравнив Рыбина с "деревенским мужиком без кожи и рожи", заявила: "Таких бабы любят смертельно, хоть и прощают измены".

Несмотря на колкость, она проголосовала за Бурдину, признав: дуэт удался благодаря "роковой" харизме Виктора. Однако баллов Ксении не хватило для выхода в следующий этап.

Уточнения

Ви́ктор Ви́кторович Ры́бин (род. 21 августа 1962, Долгопрудный, Московская область, СССР) — советский и российский певец, композитор. Солист и лидер популярной группы «Дюна».



Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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