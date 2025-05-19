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Верка Сердючка пытается отказаться от фразы Раша, гудбай: против меня начали травлю

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Андрей Данилко, создатель образа Верки Сердючки, высказался о печально известном выступлении на "Евровидении-2007".

верка сердючка
Фото: nagi.ee by Indrek Galetin is licensed under The copyright holder of this file, uploaded earlier to Nagi, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed
верка сердючка

Артист настаивает: фраза "Раша, гудбай", из-за которой его объявили "предателем" в России, никогда не звучала со сцены.

"Это выдумка пропаганды. Меня травили, а я даже не понимал, за что", — приводит отрывок из интервью Данилко Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

По его словам, после конкурса в Хельсинки началась настоящая война: "Я не произносил тех слов. Но все поверили в ложь, включая моих же коллег". Он уверяет, что не смог бы додуматься до такого, и удивлён, что на белое сказали чёрное, и все поверили.

Скандал стоил Данилко карьеры в России: концерты отменяли, а образ Сердючки стал символом политического противостояния. Попытки оправдаться — якобы он пел "Лаша тундбай" — не помогли. .

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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