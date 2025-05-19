Верка Сердючка пытается отказаться от фразы Раша, гудбай: против меня начали травлю

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Андрей Данилко, создатель образа Верки Сердючки, высказался о печально известном выступлении на "Евровидении-2007".

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Артист настаивает: фраза "Раша, гудбай", из-за которой его объявили "предателем" в России, никогда не звучала со сцены.

"Это выдумка пропаганды. Меня травили, а я даже не понимал, за что", — приводит отрывок из интервью Данилко Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

По его словам, после конкурса в Хельсинки началась настоящая война: "Я не произносил тех слов. Но все поверили в ложь, включая моих же коллег". Он уверяет, что не смог бы додуматься до такого, и удивлён, что на белое сказали чёрное, и все поверили.

Скандал стоил Данилко карьеры в России: концерты отменяли, а образ Сердючки стал символом политического противостояния. Попытки оправдаться — якобы он пел "Лаша тундбай" — не помогли. .

Уточнения

Ве́рка Сердю́чка — сценический образ, в котором выступает украинский артист Андрей Данилко с 1991 года.





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