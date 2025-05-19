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Стало известно, как Стас Костюшкин чуть не разрушил шоу Маска

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шестой сезон шоу "Маска" на НТВ завершился триумфом Александра Панайотова, но зрители запомнят его как сезон исторической иронии. В жюри, наряду с Валерией, Киркоровым, Тодоренко и Родригезом, появился Стас Костюшкин — артист, из-за которого проект едва не закрыли в 2019 году.

Стас Костюшкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Стас Костюшкин

В пилотном выпуске Костюшкин, скрывавшийся под костюмом мороженого, был мгновенно узнан зрителями.

"Зал скандировал его имя уже через минуту. Мы замерли: всё рушилось", — вспомнил ведущий Вячеслав Макаров в интервью "Вокруг ТВ".

Продюсеры даже обсуждали отмену шоу, но вместо этого кардинально изменили концепцию: упор сместили с загадок на зрелищность номеров.

Решение оказалось гениальным — "Маска" стала хитом, а Костюшкин, покинувший проект после второго выпуска, вернулся спустя пять лет… в роли судьи.

Уточнения

Станисла́в Миха́йлович Костюшкин (укр. Станіслав Михайлович Костюшкін; род. 20 августа 1971, Одесса) — российский певец и поэт, участник дуэта «Чай вдвоём», создатель проекта «A-Dessa», предприниматель, телеведущий.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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